Uhapšeni u akciji "Petlja" sprovedeni u Tužilaštvo, među njima i jedna žena (VIDEO)

Svih sedam uhapšenih u akciji "Petlja", usmjerenoj na dokazivanje nedozvoljene proizvodnje i prometa droga, među kojima je i jedna žena, predati su rano jutros u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, rečeno je u MUP-u Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uhapšene su u tužilaštvo sproveli policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske.

Svi oni uhapšeni su juče, a policija je izvršila pretrese na 11 lokacija. Među uhapšenima su Branimir Kajkut, Danijel Delić i Radenko Zeljković.

U akciji je pronađena određena količina droge, mobilni telefoni, dokumentacija i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Akciju "Petlja" realizovali su policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet u saradnji sa policijskim upravama Banjaluka i Prijedor, uz asistenciju Jedinice Žandarmerije.

(Srna)