Akcija “Petlja”: Branimir Kajkut sproveden u prostorije Uprave za organizovani i teški kriminalitet (VIDEO)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Branimir Kajkut, koji je lišen slobode u akciji kodnog naziva "Petlja" koja se realizuje na području Banjaluke i Prijedora sproveden je u prostorije Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske.

branimir kajkut Izvor: MUP RS

U akciji "Petlja" uhapšeno je sedam osoba, a među njima su i Danijel Delić i Radenko Zeljković.

Pretresi se vrše na 11 lokacija, saopšteno je ranije iz MUP-a Srpske.

Lica lišena slobode će nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predata u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Pretresi se vrše po naredbama Okružnog suda u Banjaluci, a u dosadašnjem toku akcije pronađena je određena količina opojne droge, mobilni telefoni, dokumentacija i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Akciju "Petlja" realizuju policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet u saradnji sa policijskim upravama Banjaluka i Prijedor, uz asistenciju Jedinice Žandarmerije. navodi se u saopštenju.

