U kući mu pronađeno 100 kg droge: Haris Mujčinović osuđen na pet godina i sedam mjeseci

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Opštinski sud u Sarajevu osudio je Harisa Mujčinovića, u čijoj kući je pronađeno oko 100 kilograma droge, na jedinstvenu kaznu zatvora od pet godina i sedam mjeseci.

Haris Mujčinović osuđen na pet godina i sedam mjeseci Izvor: FENA

Odluka suda uslijedila je nakon što je prihvaćen sporazuma o priznanju krivice, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.

Mujčinović je u kući na Mošćanici u Sarajevu skrivao oko 100 kilograma droge namijenjene daljoj prodaji.

Prilikom pretresa stana u februaru, policija je pronašla oko dva kilograma kokaina, više od četiri kilograma spida, 86 kilograma marihuane, 26.158 tableta ekstazija i oko 31 litar amfetaminskog ulja.

U stanu su pronađene i zaplijenjene dvije puške, pet pištolja, dva prigušivača i oko 400 metaka različitog kalibra.

Nakon izricanja presude Mujčinoviću je produžen pritvor. 

(Srna)

