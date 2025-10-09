Stručnjaci upozoravaju: Svaka škola u Hrvatskoj ima svog dilera

U Hrvatskoj je dramatičan porast zavisnosti među mladima - s cigaretama i marihuanom kreću već u petom razredu, s 14 godina završavaju u bolnici zbog pijanstva, a u prvom srednje koriste drogu - podaci su Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr Andrija Štampar".

Izvor: Shutterstock

Svaka škola, kažu stručnjaci, ima svog dilera, a kokain u Hrvatskoj pun je otrova. Hrvatski mediji prenose da ga često miješaju s lijekom za parazite za životinje.

Zrinka Ćavar, šef Odjeljenja za mentalno zdravlje djece i mladih ovog nastavnog zavoda, ističe da je situacija ozbiljna jer se trend mijenja, pa tako sve mlađi naraštaji koriste narkotike.

Djeca počinju s duvanom, a onda slijede intoksikacije s alkoholom. Imamo informacije i da se marihuana spustila na više razrede osnovne škole, na 13 i 14-godišnjake koji se i češće intoksiciraju alkoholom nego ranijih godina, kaže Ćavarova.

Prema njenim riječima, kod srednjoškolaca se zapaža trend učestale konzumacije alkoholnih pića, gotovo 50 odsto njih redovito pije, a skoro 40 posto njih se opija što je visokorizično za maloljetnike, prenosi RTL.

Što se tiče supstanci, srednjoškolci su češće na amfetaminu i na kokainu, tvrdi ona.

"Pošto se jako puno koristi alkohol, srednjškolci zapravo koriste kokain kako bi se otrijeznili. Prosječno društvo popije do tri boce žestokog pića u jednom noćnom izlasku. Trend je triježnjenje kokainom, dakle kad osjete da su se uspavali od alkohola onda se razbude kokainom. I onda mogu nastaviti piti i zabavljati se na tako jedan destruktivan način", ističe ona.

Ćavarova tvrdi da u svoj praksi primjećuje sve više disfunkcionalne djece sa ozbiljnim problemima mentalnog zdravlja.

Neredovno idu u školu, ne izvršavaju školske obaveze, a kako ona navodi, tu je i školski neuspjeh, pa mladi mijenjaju više škola i na kraju apuštaju proces obrazovanja.

Prema njenim riječima, tu su i problemi sa zakonom.

"Djeca posjeduju droge, posreduju u nabavci droge te sami preprodaju droge. Imali smo slučajeve ozbiljnih kaznenih djela, razbojništava s gasnim pištoljem. Učestali su konflikti s roditeljima i profesorima zbog čega se stalno izriču ukori", precizira Ćavarova.