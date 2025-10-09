logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milorad izašao na izbore, sam sebi dao glas i pobijedio: Apsurd demokratskog procesa, ovo je nezapamćen slučaj

Milorad izašao na izbore, sam sebi dao glas i pobijedio: Apsurd demokratskog procesa, ovo je nezapamćen slučaj

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

U Murskom Središću viđen je apsurd demokratskog procesa - kandidat za predstavnika Roma, Milorad Mihanović, ušao je u gradsko vijeće zahvaljujući samo jednom glasu. I to sopstvenom.

Kandidat ušao u gradsko vijeće zahvaljujući jednom glasu Izvor: Stipe Majic / AFP / Profimedia

Demokratija na hrvatski način u Murskom Središću. Na izborima za predstavnika Roma jedini kandidat osvojio je jedan glas i ušao u gradsko veće. Taj glas osigurao je sam sebi.

Milorad Mihanović sam je za sebe glasao, tvrdi, kao znak protesta nakon neuspjele ustavne tužbe zbog njegovog poraza na izborima za zamjenika župana, piše Dnevnik.hr.

Od 270 birača na izbore su izašla tek četiri, a tri listića su bila nevažeća. Državna izborna komisija (DIK) takođe kaže da je, koliko oni znaju, ovo presedan. Međutim, pojašnjavaju - sve je legalno.

"Pokazao sam svim političarima u Hrvatskoj. Rekao sam im da ne moraju da glasaju, da ostanu kod kuće, jer padala u kiša, pa sam prošao sa jednim zlatnim glasom", rekao je Mihanović za Dnevnik Nove TV. Ostaje pitanje da li je Milorad Mihanović dokazao svoj legitimitet ili mu za predstavljanje građana nedostaju glasovi.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

demokratija izbori Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ