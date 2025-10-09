Milorad izašao na izbore, sam sebi dao glas i pobijedio: Apsurd demokratskog procesa, ovo je nezapamćen slučaj

U Murskom Središću viđen je apsurd demokratskog procesa - kandidat za predstavnika Roma, Milorad Mihanović, ušao je u gradsko vijeće zahvaljujući samo jednom glasu. I to sopstvenom.

Izvor: Stipe Majic / AFP / Profimedia

Demokratija na hrvatski način u Murskom Središću. Na izborima za predstavnika Roma jedini kandidat osvojio je jedan glas i ušao u gradsko veće. Taj glas osigurao je sam sebi.

Milorad Mihanović sam je za sebe glasao, tvrdi, kao znak protesta nakon neuspjele ustavne tužbe zbog njegovog poraza na izborima za zamjenika župana, piše Dnevnik.hr.

Od 270 birača na izbore su izašla tek četiri, a tri listića su bila nevažeća. Državna izborna komisija (DIK) takođe kaže da je, koliko oni znaju, ovo presedan. Međutim, pojašnjavaju - sve je legalno.

"Pokazao sam svim političarima u Hrvatskoj. Rekao sam im da ne moraju da glasaju, da ostanu kod kuće, jer padala u kiša, pa sam prošao sa jednim zlatnim glasom", rekao je Mihanović za Dnevnik Nove TV. Ostaje pitanje da li je Milorad Mihanović dokazao svoj legitimitet ili mu za predstavljanje građana nedostaju glasovi.

(MONDO)