logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko su planinari stradali u snježnoj lavini u Sloveniji: Bili zatrpani ispod metar i po snijega, jedan se skoro oženio

Ko su planinari stradali u snježnoj lavini u Sloveniji: Bili zatrpani ispod metar i po snijega, jedan se skoro oženio

Izvor mondo.rs
0

Nesreća se dogodila tokom uspona u teškim vremenskim uslovima.

Ko su stradali planinari u Sloveniji Izvor: LIONEL URMAN / Sipa Press / Profimedia

Sva trojica hrvatskih planinara izgubila su živote u Julijskim Alpima u Sloveniji nakon što ih je zahvatila lavina ispod vrha Tosa. Nesreća se dogodila tokom uspona u teškim vremenskim uslovima, dok su još četvorica članova ekspedicije ostala u planinarskom domu i nisu nastavila put, što im je spasilo živote.

Jedan od planinara, 40-godišnji konobar iz Kaštel Sućurca, kontaktirao je porodicu da je živ. Hrvatske i slovenačke spasilačke službe potvrdile su smrt trojice nestalih. Prvobitno je objavljeno da je pronađeno tijelo jednog planinara, a kasnije su pronađena i tijela preostala dva. Jedan od njih je bio zakopan pod oko metar snega, dok je drugi bio pod više od metar i po.

Među poginulima je muškarac iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića, starosti oko 32 i 26 godina. Jedan od njih se oženio prije samo nekoliko mjeseci, a drugi je trebalo uskoro da se oženi, piše Slobodna Dalmacija.

Pročitajte i ovo:

Tagovi

planinari Slovenija Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ