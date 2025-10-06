Ko su planinari stradali u snježnoj lavini u Sloveniji: Bili zatrpani ispod metar i po snijega, jedan se skoro oženio

Nesreća se dogodila tokom uspona u teškim vremenskim uslovima.

Sva trojica hrvatskih planinara izgubila su živote u Julijskim Alpima u Sloveniji nakon što ih je zahvatila lavina ispod vrha Tosa. Nesreća se dogodila tokom uspona u teškim vremenskim uslovima, dok su još četvorica članova ekspedicije ostala u planinarskom domu i nisu nastavila put, što im je spasilo živote.

Jedan od planinara, 40-godišnji konobar iz Kaštel Sućurca, kontaktirao je porodicu da je živ. Hrvatske i slovenačke spasilačke službe potvrdile su smrt trojice nestalih. Prvobitno je objavljeno da je pronađeno tijelo jednog planinara, a kasnije su pronađena i tijela preostala dva. Jedan od njih je bio zakopan pod oko metar snega, dok je drugi bio pod više od metar i po.

Među poginulima je muškarac iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića, starosti oko 32 i 26 godina. Jedan od njih se oženio prije samo nekoliko mjeseci, a drugi je trebalo uskoro da se oženi, piše Slobodna Dalmacija.