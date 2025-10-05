Lavina zatrpala tri hrvatska planinara u Julijskim Alpama, akcija spašavanja otežana zbog mećave

U Julijskim Alpama, pod vrhom Tosca, pokrenula se lavina koja je, prema prvim informacijama, zatrpala tri planinara.

Izvor: Shutterstock

Kako je za 24ur.com potvrđeno iz Policijske uprave Kranj, riječ je o trojici državljana Hrvatske koji se vode kao nestali.

Sva trojica nestalih planinara su, prema poznatim podacima, napustila grupu u Vodnikovem domu na Velem polju. U domu se nalazilo ukupno sedam hrvatskih državljana, od kojih su četiri osobe odlučile da ostanu.

Zanemarili upozorenja i krenuli na put

Iz Policijske uprave Kranj navode da su trojica planinara krenula dalje uprkos lošim vremenskim uslovima, kada ih je na putu iznenadila lavina i odnijela.

U toku je velika spasilačka akcija u kojoj učestvuju pripadnici policije, kao i Gorske spasilačke službe iz Radovljice, Bohinja i Jesenica. Međutim, akcija je izuzetno otežana jer helikopter ne može da poleti zbog loših vremenskih prilika, prenose slovenački mediji.

Policija je najavila da će više informacija o razvoju događaja saopštiti javnosti naknadno.

Pala veća količina snijega

Sloveniju je u ranim jutarnjim časovima zahvatilo veoma hladno vrijeme. Snježna granica se na pojedinim mjestima na Gorenjskom spustila na oko 800 metara nadmorske visine. Prema podacima Agencije za životnu sredinu Republike Slovenije (Arso), na Kredarici je do sada palo 25 centimetara svježeg snijega, na Zelenici 19 centimetara, a na Voglu 17 centimetara, što je znatno pogoršalo uslove u planinama i stvorilo rizik od lavina.