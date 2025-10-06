Pronađena tijela još dva hrvatska državljanina koja je zatrpala lavina: Tužne vijesti iz Slovenije

Tijela dvojice nestalih planinara iz Kaštela, koje je juče zatrpala lavina u Sloveniji, pronađena su danas, čime je broj stradalih u ovoj nesreći porastao na tri.

Nesreća se dogodila juče, kada je grupu od sedam planinara zadesila lavina. Tri je lavina odnijela, dok su četvorica uspjela da se spasu. Jedno telo je pronađeno juče.

"Uspjeli smo da lociramo i druga dva nestala planinara. Jedan je ispod metar snijega, a drugi ispod metar i po. Tijelo jednog smo uspjeli izvući helikopterom, a drugog još ne", naveli su nadležni.

Podsjetimo, do nesreće je došlo juče oko 10 sati, na 2.275 metara visine kada se na planinare obrušila lavina.

Kako su ranije naveli iz Policijske uprave Kranj, grupa od sedam hrvatskih planinara je nakon uspona na Triglav u subotu stigla u Vodnikov dom, gdje su prenoćili. Nakon toga, grupa se uputila na put između Vodnikovog doma na Velem polju i Studorskog prevala, kada ih je iznenadila lavina.

U spasilačkoj akciji, u kojoj je učestvovalo više od 60 spasilaca, u nedjelju popodne pronađeno je tijelo jednog od nestalih. Bio je zatrpan duboko u snijegu. Spasilačka akcija je kasno popodne morala biti prekinuta zbog opasnih uslova, uključujući mogućnost novih lavina. Spasilačka akcija nastavljena je jutros oko 7 sati. Ekipa spasilaca i šest policajaca stigla je vozilima do Uskovnice, odakle su nastavili put pješke.

Predsjednik Gorske spasilačke službe Bohinj i vođa akcije, Miha Arh, izjavio je za medije da su tokom dana uspjeli da lociraju dvojicu nestalih. Jedan se nalazio metar duboko u snijegu, dok je drugi bio više od metar i po. Obojica nisu davala znake života. Prvo tijelo je već prevezeno u dolinu, dok se za drugo još očekuje prevoz.