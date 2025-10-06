Pesticidi pronađeni u paprikama iz Sjeverne Makedonije uvezenim u Hrvatsku

Crvene paprike iz Sjeverne Makedonije, koje su uvezene u Hrvatsku, sadržavale su visok nivo pesticida metomil koji je štetan za ljude, objavio je Evropski sistem za bezbjednost hrane.

Izvor: Shutterstock

Pesticid je pronađen prilikom kontrole paprika na tržištu, a štetna supstanca je bila u nivou 0,049 miligrama metomila po kilogramu, navedeno je na stranici ove evropske organizacije.

Dozvoljen sadržaj je 0,01 miligrama metomila po kilogramu, a kako je otkrivena količina bila pet puta veća naloženo je povlačenje sa tržišta EU.

Inspekcija na tržištu obavljena je 23. septembra, a zvanično obaveštenje objavljeno je u petak, 3. oktobra.

Metomil je karbamatni insekticid koji je uveden u upotrebu 1966. godine, a poznat je po visokoj toksičnosti za ljude i životinje.