Ovo voće i povrće upija hemiju kao sunđer: Pogledajte šta se nalazi na "prljavoj listi"

Voće i povrće, iako su nevjerovatan izvor vitamina i minerala, mogu da budu i ozbiljno zagađeni ostacima hemijskih sredstava koja se koriste za zaštitu biljaka.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Voće i povrće koje sledi u nastavku posebno ima sklonost da upija štetne supstance više nego ostale namirnice. Sastavljena je "prljava dvanaestorka" koja može da vam pojača oprez. Svaki plod sa ove liste dobro operite i potrudite se uklonite pesticide prije upotrebe.

Da li su pesticidi u voću i povrću zaista opasni?

Pesticidi su supstance koje služe za zaštitu poljoprivrednih kultura i hrane od štetočina, naročito insekata, gljivica, korova, ali i bakterija. Prednost pesticida je u tome što imaju visoku aktivnost ograničenog trajanja i deluju selektivno.

U teoriji, trebalo bi da su malo štetni za čovjeka, ali se dešava da njihovi toksični ostaci ostanu u poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, vodi i zemljištu. Osim toksičnosti, pesticidi mogu da imaju i mutageno, teratogeno i kancerogeno dejstvo.

Voće i povrće nisu 100 odsto slobodni od pesticida. Međutim, nije ni svo voće i povrće jednako zagađeno. Ipak, korisno je znati koja hrana najviše upija pesticide i kako da smanjimo njihov unos, a da se pritom ne odreknemo omiljenog voća ili povrća.

"Prljava dvanaestorka" - lista najzagađenijih namirnica

Nezavisna američka organizacija Environmental Working Group (EWG) svake godine objavljuje vodič "Kupovina bez pesticida", sa spiskom najzagađenijeg voća i povrća. Na listi za 2021. godinu našli su se:

jagode, špinat, jabuke, kelj, nektarine, trešnje, grožđe, breskve, kruške, paprika, celer, paradajz.

Te godine najviše različitih pesticida otkriveno je u paprici. Ranije je na listi bio i krompir, a gotovo svake godine pojavljuju se i jabuke. Treba napomenuti da se ova istraživanja odnose na američko tržište, gde su propisi drugačiji nego u Evropi.

Ipak, EWG lista je poznata i u Evropi. Na primer, domaće sezonske jabuke su daleko bezbjednije od uvoznih koje se često tretiraju raznim hemikalijama da bi izdržale transport.

Da li treba da izbjegavate "prljavu dvanaestorku"?

Kako naglašava EWG - ne. Potrebno je samo biti oprezan: birati organske proizvode ili proverene lokalne proizvođače i uvek dobro prati namirnice kupljene u marketima. Evropska komisija strogo propisuje maksimalnu količinu pesticida, a prekoračenja nisu česta.

"Čista petnaestorka" - najmanje zagađeno voće i povrće

Pored "prljave dvanaestorke", EWG svake godine objavljuje i listu najmanje zagađenih. U 2021. godini među njima su bili:

avokado, kukuruz, ananas, crni luk, grašak, plavi patlidžan, špargla, brokoli, kupus, papaja, kivi, pečurke, karfiol, zimska dinja (honeydew), kantalupa (vrsta manje okrugle dinje).

Kako da uklonite pesticide iz hrane?

Najjednostavnije je da oljuštite koru, iako se u njoj nalazi dosta vitamina.

Kod lisnatog povrća (kupus, luk) dovoljno je da skinete spoljne listove.

Temeljno pranje toplom vodom uklanja dio pesticida, ali ne sve.

Najefikasnije je pranje u vodi sa sodom bikarbonom ili sirćetom. Studija iz 2017. pokazala je da rastvor od 1 l vode i dve kašičice sode, tokom 12-15 minuta, uklanja i do 96 odsto pesticida.

Pesticidi u velikim količinama mogu da budu štetni, ali potpuno izbegavanje voća i povrća donosi više štete nego koristi. Voće i povrće su neophodni za zdravlje. Bogati su vitaminima, mineralima i antioksidansima, a istraživanja pokazuju da konzumiranje najmanje 400 g dnevno smanjuje rizik od smrtnosti za čak 25 odsto.

Rješenje je jednostavno - birajte lokalne i sezonske proizvode, dobro ih perite i kada je moguće, opredjelite se za organske.