Ovo voće i povrće upija hemiju kao sunđer: Pogledajte šta se nalazi na "prljavoj listi"

Voće i povrće, iako su nevjerovatan izvor vitamina i minerala, mogu da budu i ozbiljno zagađeni ostacima hemijskih sredstava koja se koriste za zaštitu biljaka.
Voće i povrće koje sledi u nastavku posebno ima sklonost da upija štetne supstance više nego ostale namirnice. Sastavljena je "prljava dvanaestorka" koja može da vam pojača oprez. Svaki plod sa ove liste dobro operite i potrudite se uklonite pesticide prije upotrebe.
Da li su pesticidi u voću i povrću zaista opasni?
Pesticidi su supstance koje služe za zaštitu poljoprivrednih kultura i hrane od štetočina, naročito insekata, gljivica, korova, ali i bakterija. Prednost pesticida je u tome što imaju visoku aktivnost ograničenog trajanja i deluju selektivno.
U teoriji, trebalo bi da su malo štetni za čovjeka, ali se dešava da njihovi toksični ostaci ostanu u poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, vodi i zemljištu. Osim toksičnosti, pesticidi mogu da imaju i mutageno, teratogeno i kancerogeno dejstvo.
Voće i povrće nisu 100 odsto slobodni od pesticida. Međutim, nije ni svo voće i povrće jednako zagađeno. Ipak, korisno je znati koja hrana najviše upija pesticide i kako da smanjimo njihov unos, a da se pritom ne odreknemo omiljenog voća ili povrća.
"Prljava dvanaestorka" - lista najzagađenijih namirnica
Nezavisna američka organizacija Environmental Working Group (EWG) svake godine objavljuje vodič "Kupovina bez pesticida", sa spiskom najzagađenijeg voća i povrća. Na listi za 2021. godinu našli su se:
- jagode,
- špinat,
- jabuke,
- kelj,
- nektarine,
- trešnje,
- grožđe,
- breskve,
- kruške,
- paprika,
- celer,
- paradajz.
Te godine najviše različitih pesticida otkriveno je u paprici. Ranije je na listi bio i krompir, a gotovo svake godine pojavljuju se i jabuke. Treba napomenuti da se ova istraživanja odnose na američko tržište, gde su propisi drugačiji nego u Evropi.
Ipak, EWG lista je poznata i u Evropi. Na primer, domaće sezonske jabuke su daleko bezbjednije od uvoznih koje se često tretiraju raznim hemikalijama da bi izdržale transport.
Da li treba da izbjegavate "prljavu dvanaestorku"?
Kako naglašava EWG - ne. Potrebno je samo biti oprezan: birati organske proizvode ili proverene lokalne proizvođače i uvek dobro prati namirnice kupljene u marketima. Evropska komisija strogo propisuje maksimalnu količinu pesticida, a prekoračenja nisu česta.
"Čista petnaestorka" - najmanje zagađeno voće i povrće
Pored "prljave dvanaestorke", EWG svake godine objavljuje i listu najmanje zagađenih. U 2021. godini među njima su bili:
- avokado,
- kukuruz,
- ananas,
- crni luk,
- grašak,
- plavi patlidžan,
- špargla,
- brokoli,
- kupus,
- papaja,
- kivi,
- pečurke,
- karfiol,
- zimska dinja (honeydew),
- kantalupa (vrsta manje okrugle dinje).
Kako da uklonite pesticide iz hrane?
- Najjednostavnije je da oljuštite koru, iako se u njoj nalazi dosta vitamina.
- Kod lisnatog povrća (kupus, luk) dovoljno je da skinete spoljne listove.
- Temeljno pranje toplom vodom uklanja dio pesticida, ali ne sve.
- Najefikasnije je pranje u vodi sa sodom bikarbonom ili sirćetom. Studija iz 2017. pokazala je da rastvor od 1 l vode i dve kašičice sode, tokom 12-15 minuta, uklanja i do 96 odsto pesticida.
Pesticidi u velikim količinama mogu da budu štetni, ali potpuno izbegavanje voća i povrća donosi više štete nego koristi. Voće i povrće su neophodni za zdravlje. Bogati su vitaminima, mineralima i antioksidansima, a istraživanja pokazuju da konzumiranje najmanje 400 g dnevno smanjuje rizik od smrtnosti za čak 25 odsto.
Rješenje je jednostavno - birajte lokalne i sezonske proizvode, dobro ih perite i kada je moguće, opredjelite se za organske.