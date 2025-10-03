U Mostaru uništeno 450 kilograma droge iz policijskih skladišta

U Mostaru je uništeno oko 450 kilograma droge koja je bila uskladištena u prostorijama Federalne uprave policije (FUP).

Izvor: BHRT

Uništavanje je obavljeno u postrojenjima kompanije "Aluminij industris" Mostar, u skladu sa naredbama Suda BiH i Opštinskog suda u Sarajevu, te u saradnji sa FUP-om i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, uz podršku Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara.

Prisustvovali su zamjenik ministra bezbjednosti Ivica Bošnjak i ministar civilnih poslova Dubravka Bošnjak.

Ivica Bošnjak podsjetio je da je posljednje uništavanje droge sprovedeno u martu 2021. godine, te je naglasio da se očekuje kontinuitet ovog procesa kako bi se što prije uklonile zalihe droge koje se trenutno čuvaju u policijskim skladištima u BiH.

Posebnu podršku ovom procesu pružili su radnici i rukovodstvo "Aluminij industrisa", koji su omogućili spaljivanje droge u svojim postrojenjima bez naknade, saopšteno je iz Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara.