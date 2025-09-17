Tragedija u Mostaru: Taksista preminuo nakon što se automobil zapalio u vožnji

U Mostaru je juče došlo do stravične nesreće kada se taksi vozilo zapalilo tokom vožnje prilikom čega je vozač zadobio teške povrede usljed kojih je preminuo u bolnici.

Do požara je došlo na putu u Donjoj Drežnici, a vozač inicijala A. B.(1988) prvobitno je hospitalizovan u Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju intenzivno liječenje i terapiju boli SKB Mostar.

"Po zaprimljenoj dojavi na teren su izašli policijski službenici, ekipa Hitne pomoći, te pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, koji su lokalizovali i ugasili požar. Uviđaj na mjestu događaja obavili su službenici Policijske uprave Mostar", rečeno je za Mostarski.ba u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK).

Muškarac je, usljed teških povreda koje je zadobio, preminuo u bolnici. On je upravljao taksi vozilom jedne od mostarskih taksi agencija.

