Akcija “Petlja”: Predložen pritvor za sedam uhapšenih zbog droge

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka stavilo je prijedlog za određivanje pritvora za sedam osoba koji su uhapšeni u jučerašnjoj akciji “Petlja” zbog sumnje da su se bavili švercom droge.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Pritvor je zatražen za Danijela Delića, Radenka Zeljkovića, Mirka Markovića, Miroslava Buzakovića, Branimira Kajkuta i Ninu Kuvalju iz Banjaluke i Ibrahima Taim Dizdarevića iz Prijedora. Nekoliko njih od ranije je poznato istražnim organima i osuđivani su.

Uhapšeni su u okviru višemjesečne zajedničke akcije Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS .

Terete se da su u periodu od početka 2025. godine do 14.oktobra, nabavljali, držali i prodavali kokain i marihuanu konzumentima na području Banjaluke i Prijedora.

Policija je prekjuče obavila pretrese na 11 lokacija i pronađena je određena količina droge, mobilni telefoni, dokumentacija, i drugi predmeti.

(Mondo)