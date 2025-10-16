Detalji akcije "Petlja": Osumnjičeni dileri pričali o "komarcima"

Danijel Delić zvani Dela (45) iz Banjaluke, uhapšen u akciji "Petlja", osumnjičen je da je bio glavni dobavljač kokaina i marihuane koje je radi prodaje davao ostalim članovima grupe.

Izvor: MUP RS

Prema podacima Tužilaštva, preprodaja narkotika je dogovarana u telefonskim razgovorima između osumnjičenih.

Ovo se, između ostalog, navodi u prijedlogu za pritvor protiv sedmorke koja je u utorak uhapšena u ovoj akciji, piše Glas Srpske.

Osim Delića, kojeg sumnjiče da je organizovao mrežu preprodavaca droge, uhapšeni su i njegovi saradnici Radenko Zeljković (51), Mirko Marković (48), Miroslav Buzaković (58), Branimir Kajkut (49) i Nina Kuvalja (45), svi iz Banjaluke, te Ibrahim Taim Dizdarević (59) iz Prijedora.

Tužilaštvo ih tereti da su od početka godine do hapšenja prodavali narkotike na području Banjaluke i Prijedora.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, Dizdarević je bio zadužen za preprodaju narkotika u Prijedoru. Kako saznajemo, istražioci su uspjeli da uprate njegove sastanke sa Delićem i Zeljkovićem na području Mišinog Hana, gdje je od njih preuzimao narkotike.

Kako je navedeno u prijedlogu pritvora, Kuvalja je bila posrednik između Delića i Zeljkovića u preprodaji droge.

"Štek" u Banjaluci i droga u vikendici

Kako je navedeno u prijedlogu pritvora, policija je imala saznanja da je Danijel Delić u Banjaluci imao stan-štek koji je pretresen i u njemu je pronađeno oko 50 grama kokaina i oko 400 evra u kešu.

Pretresom njegove vikendice pronađeno je oko 50 grama marihuane, dok je u stanu Nine Kuvalje i Radenka Zeljkovića pronađena manja količina marihuane i oko 20 grama kokaina.

Policija je tokom pretresa stana Ibrahima Taima Dizdarevića pronašla manju količinu marihuane, ali u njegovom lokalu nije nađeno ništa.

Tajno snimani razgovori

Prema prijedlogu Tužilaštva, policija je tajno pratila i snimala Prema ovom prijedlogu, policija je tajno pratila i snimala telefonske razgovore između osumnjičenih i utvrđeno je da su oni dogovarali mjesto i vrijeme sastanaka, ali su bili veoma oprezni u razgovoru kako se ne bi otkrilo da prodaju droge. Tako je u jednom razgovoru, Kuvalja između ostalog, pitala Zeljkovića da li kod Dele ima komaraca.

Svjedoci potvrdili cijene narkotika

Tokom istrage saslušani su brojni svjedoci, a neki su izjavili da su marihuanu plaćali 10 KM po gramu.

Jedan svjedok je naveo da je od osumnjičenog Markovića kupovao drogu jednom sedmično – pet grama za 50 KM, ili deset grama za 100 KM.

Tužilaštvo traži pritvor zbog opasnosti od bjekstva

Nakon ispitivanja, postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka predložio je određivanje pritvora za sve osumnjičene.

Kako je saopšteno, terete se za neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga.

Osumnjičena lica su od početka 2025. godine do 14. oktobra vršila nabavku, držali radi prodaje, nudili na prodaju, posredovali u prodaji i prodavali kokain i marihuanu konzumentima na području Banjaluke i Prijedora - navedeno je u saopštenju Tužilaštva.

Postupajući tužilac je pritvor zatražio zbog bojazni od bjekstva, ponavljanja krivičnog djela i uticaja na svjedoke i dokaze.

Prijedlog je upućen Okružnom sudu u Banjaluci, koji će odlučiti o pritvoru.

Akcija "Petlja" – nastavak borbe protiv narko-trgovine

Akciju "Petlja" sproveli su pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, u saradnji sa banjalučkim Tužilaštvom.

Kako je potvrđeno, Delić i Zeljković poznati su odranije po krivičnim djelima. Delić je 2013. godine je osuđen na četiri godine zatvora zbog šverca drogom, a Zeljković je 2016. godine pravosnažno osuđen na pet i po godina zatvora takođe zbog dilovanja droge.

(Glas Srpske/Mondo)