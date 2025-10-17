Zagreb preimenovao ulice s imenima povezanim sa NDH: Izbila žustra rasprava u Skupštini

Promjene su se odnosile na naselje Ivanja Reka, u gradskoj četvrti Peščenica – Žitnjak.

Zagrebačka Gradska skupština usvojila je odluku o preimenovanju četiri ulice koje su nosile imena osoba povezanih s Nezavisnom Državom Hrvatskom (NDH).

Odluka je donesena sa 24 glasa “za” i devet “protiv”, a izazvala je žustre rasprave i oštre reakcije dijela opozicije. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pojasnio je da se radi o ulicama čija su imena “neprimjerena savremenim demokratskim i antifašističkim vrijednostima”.

Ulica Vladimira Arka preimenovana je u Ulicu Srećka Lipohara, hrvatskog branitelja.

Ulica Antuna Bonifačića postala je Ulica Sidonije Erdődy Rubido, prve hrvatske operske primadone.

Ulica Filipa Lukasa sada nosi ime Nade Iveljić, poznate književnice.

Ulica Ivana Šarića preimenovana je u Ulicu Josipa Kuže, nekadašnjeg fudbalera i trenera Dinama.

Potpredsjednica Skupštine Marija Selak Raspudić odluku je nazvala “skandaloznom”, tvrdeći da je riječ o “brisanjima iz javnog prostora samo zato što su neki bili nečiji simpatizeri”.

“Gradska skupština nije lustracijska komisija. Ovo je dimna zavjesa kojom se skreće pažnja s ozbiljnijih tema, prije svega s pitanja novca i odgovornosti vlasti”, izjavila je Selak Raspudić.

Zastupnik Zlatko Hasanbegović (Blok za Hrvatsku) optužio je vlast da sprovodi “jugoslavenski, komunističkim zloduhom nadahnut nasrtaj na hrvatsko narodno pamćenje”.

“Iako sada imaju moć da sprovedu svoju volju, doći će vrijeme kada će se njihovi štetni i protivhrvatski postupci poništiti. Hrvatski velikani će tada, umjesto na periferiji, dobiti ulice u samom središtu Zagreba”, poručio je Hasanbegović, dodajući da “batina uvijek ima dva kraja”.

Preimenovanja su, prema obrazloženju vlasti, dio šireg procesa suočavanja s prošlošću i usklađivanja javnih prostora sa savremenim demokratskim vrijednostima.

