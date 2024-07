Obilježen Dan sjećanja na djecu ubijenu u NDH: Stradala 74.642 srpska djeteta u dobi do 14 godina (FOTO)

U Macurama kod Prijedora obilježen je Dan sjećanja na djecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH od 1941. do 1945. godine.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je na obilježavanju dana sjećanja na djecu ubijenu u NDH da je pogubna politika bratstva i jedinstva dovela do dodatnog stradanja srpskog naroda.

Dodik je u Macurama kod Prijedora ukazao na potrebu da se nikad ne zaboravi stradanje djece na ovim prostorima, navodeći da se postavlja pitanje kako je moguće da je srpski narod opstao.

Upitao je i šta su Srbima učinili da se 50 godina ne sjećaju, da puste da grobovi zarastu u korov, da se ne govori o srpskom stradanju, patnji, i to samo zato što to nije bilo korektno prema onima koji su učinili ta zlodjela, pobili srpski narod, djecu.

Na obilježavanju Dana sjećanja na djecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH od 1941. do 1945. godine, Dodik je istakao da na mnogim mjestima nije bilo ni porodica niti majki da oplakuju svoju ubijenu djecu.

"Mi Srbi smo ušli u tu priču o komunističkom uređenju i što je pomalo začuđujuće i možda najgore prihvatili da to uređenje i te vrijednosti komunizma upražnjavamo kao svoje, odričući se nacionalnoga i svega onoga što je vezano za naše stradanje", rekao je Dodik u obraćanju.

On je dodao da je to i dovelo do raspada Jugoslavije i da narodi koji su bili na strani okupatora opet iskoriste priliku za dodatnu satanizaciju srpskog naroda.

"Onima kojima je srpski narod naivno vjerujući davao slobodu, okrenuli su se protiv srpskog naroda i ta satanizacija traje i danas", naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da je veoma važna odluka Vlade Republike Srpske da se obilježava ovaj dan, navodeći kako nema kozaračkog, potkozarskog, ljevčanskog sela da nije izgubilo pola svog stanovništva.

Ali, naglasio je, Srbi se uvijek obraduju kada prođe vrijeme zla, ne bave se time, već krenu u novi život.

Pomenu za djecu ubijenu u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH), koju je služilo lokalno sveštenstvo, prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić, predstavnici Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, ambasade Srbije u BiH.

Prisutni su bili i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, čelni ljudi gradova i opština Potkozarja, te predstavnici Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka, SUBNOR-a Republike Srpske, nevladinih organizacija i udruženja od javnog interesa proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.

Prema podacima resornog ministarstva, najmanje 74.642 srpska djeteta u dobi do 14 godina umorena su ili ubijena u NDH, a u zaseoku Macure je tokom njemačko-ustaške ofanzive na Kozaru u ljeto 1942. godine ubijeno je 312 Srba iz više potkozarskih sela, među kojima je bilo 75 djece do 14 godina.

Ovaj datum je krajem 2020. uvršten u kalendar događaja od republičkog značaja i od 2021. obilježava se u organizaciji Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

