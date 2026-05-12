Naglo zahlađenje: Snijeg usred maja zabijelio dijelove BiH, pada i u regionu (FOTO/VIDEO)

Nestabilno i neuobičajeno hladno vrijeme danas je zahvatilo veći dio Bosne i Hercegovine, a pojedine krajeve iznenadio je čak i snijeg.

Izvor: BH Meteo

Nakon proljećnih temperatura koje su prethodnih dana dostizale i više od 20 stepeni, nagla promjena vremena donijela je olujne vjetrove, obilnu kišu, grad i osjetan pad temperature.

Snježne padavine zabilježene su u Kneževu, kao i na Manjači. Prema objavama BH Meteo snijeg pada i na Janskoj visoravni kod Šipova, a zabijelilo je i okolinu Drinića, na sjeverozapadu BiH.

Građani Cazina takođe su danas ostali iznenađeni kada je u gradu počeo padati snijeg, uprkos tome što je riječ o sredini maja.

Meteorolozi su i ranije upozorili na naglu promjenu vremena, uz mogućnost olujnih udara vjetra, pojave grada i snijega u višim predjelima Bosne i Hercegovine.

Nagla promjena vremena zahvatila je i region. Hladni vazdušni front prošao je danas kroz Sloveniju donoseći jake vjetrove, obilnu kišu i snijeg na višim nadmorskim visinama.

Slovenačka Agencija za životnu sredinu prethodno je izdala narandžasto upozorenje za cijelu zemlju zbog jakih udara vjetra. Oluja je izazvala nekoliko bujičnih poplava, a vjetar je obarao drveće u više mjesta.

Temperature su u Sloveniji tokom dana pale na svega nekoliko stepeni iznad nule, a na planinskim putevima ponovo je uvedena obavezna zimska oprema.

Slično vrijeme zahvatilo je i područje Zagreba i sjeverne Hrvatske, gdje su zabilježeni jaki pljuskovi, naglo zahlađenje i snažni udari vjetra, uz upozorenja meteorologa na moguće nove nepogode tokom večeri. Snijeg je pao i na Sljemenu iznad Zagreba.

(Mondo)