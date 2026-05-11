logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nevrijeme pogodilo Gradačac: Velike količine leda zabijelile naselja i saobraćajnice, štete na usjevima (FOTO/VIDEO)

Nevrijeme pogodilo Gradačac: Velike količine leda zabijelile naselja i saobraćajnice, štete na usjevima (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Okolinu Gradačca danas je pogodilo snažno nevrijeme praćeno velikim količinama leda koje su u kratkom vremenskom periodu potpuno zabijelile naselja i lokalne saobraćajnice.

Nevrijeme u Gradačcu Izvor: Infoposkokbrcko/Screenshot

Prema brojnim snimcima i fotografijama sa terena koje su se brzo proširile društvenim mrežama, led je padao izuzetno velikim intenzitetom.

Mještani pogođenih područja navode da je nevrijeme trajalo svega nekoliko minuta, ali da je to bilo dovoljno da se iza oluje pojavi značajna materijalna šteta.

Stanovnici okoline Gradačca već zbrajaju prve posljedice, ističući da su oštećeni poljoprivredni usjevi, vozila, ali i dvorišta porodičnih kuća.

Današnje nepogode potvrdile su ranije prognoze meteorologa koji su upozoravali na nestabilne vremenske prilike, jake pljuskove i grmljavinu.

Podsjetimo, protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je 70 protivgradnih raketa na području Prnjavora, Dervente, kao i Gradačca i Brčkog.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom sutra prije podne i sredinom dana na sjeveru Republike Srpske, i to u široj regiji oko rijeke Save, Potkozarju, Semberiji, te regijama Banjaluke i Doboja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gradačac nevrijeme vrijeme

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ