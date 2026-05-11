Nevrijeme pogodilo Gradačac: Velike količine leda zabijelile naselja i saobraćajnice, štete na usjevima (FOTO/VIDEO)

Okolinu Gradačca danas je pogodilo snažno nevrijeme praćeno velikim količinama leda koje su u kratkom vremenskom periodu potpuno zabijelile naselja i lokalne saobraćajnice.

Prema brojnim snimcima i fotografijama sa terena koje su se brzo proširile društvenim mrežama, led je padao izuzetno velikim intenzitetom.

Mještani pogođenih područja navode da je nevrijeme trajalo svega nekoliko minuta, ali da je to bilo dovoljno da se iza oluje pojavi značajna materijalna šteta.

Stanovnici okoline Gradačca već zbrajaju prve posljedice, ističući da su oštećeni poljoprivredni usjevi, vozila, ali i dvorišta porodičnih kuća.

Današnje nepogode potvrdile su ranije prognoze meteorologa koji su upozoravali na nestabilne vremenske prilike, jake pljuskove i grmljavinu.

Podsjetimo, protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je 70 protivgradnih raketa na području Prnjavora, Dervente, kao i Gradačca i Brčkog.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom sutra prije podne i sredinom dana na sjeveru Republike Srpske, i to u široj regiji oko rijeke Save, Potkozarju, Semberiji, te regijama Banjaluke i Doboja.