Nevrijeme okovalo Bihać: Grad zabijelio ulice usred proljeća (VIDEO)

Snažno nevrijeme praćeno intenzivnim padavinama grada zahvatilo je danas područje Bihaća, ostavljajući za sobom prizore koji više podsjećaju na zimu nego na proljeće.

U kratkom vremenskom periodu grad je u potpunosti zabijelio gradske ulice i dvorišta, a mještani ističu da silinu ovakvih padavina ne pamte godinama.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnoj šteti, ali slike sa terena ukazuju na potencijalno velike gubitke u poljoprivredi i na privatnim posjedima.

Podsjetimo, jako nevrijeme praćeno gradom i grmljavinom zahvatilo je i dijelove Hrvatske i pričinilo štetu voćnjacima.