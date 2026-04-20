Jako nevrijeme u Hrvatskoj: Grad zabijelio pojedina mjesta

Jako nevrijeme praćeno gradom i grmljavinom zahvatilo je dijelove Hrvatske i pričinilo štetu voćnjacima.

Izvor: Radio Ogulin/Facebook

Grad je najviše pogodio područje Ogulina, gdje je u kratkom vremenu prekrio tlo, a lokalni mediji javljaju da je nanio mnogo štete voćnjacima.

Nevrijeme praćeno gradom zabilježeno je i na području Varaždinske županije.

Zbog nevremena automobili su jedva vozili.

Meteorolozi su najavili da će početak sedmice obilježiti kiša, pljuskovi i niža dnevna temperatura vazduha.

U kopnenom dijelu Hrvatske očekuje se promjenjivo ili pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, posebno u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu.

(Srna)