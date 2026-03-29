Nevrijeme paralisalo Kataloniju: Vjetar nosi krovove, povrijeđeno šest osoba

Olujni vjetar koji je danas pogodio Kataloniju, a koji će se intenzivirati u narednim satima, doveo je do rušenja krovova, prekida saobraćaja na više puteva i obustave željezničkog saobraćaja, a u nevremenu je šestoro ljudi povrijeđeno.

Španska meteorološka agencija proglasila je crveni alarm zbog olujnog vjetra u oblasti Đirone i Barselone, dok je Katalonska civilna zaštita poslala upozorenja mobilnim telefonima stanovnicima šest regiona, moleći za smanjenje kretanja i aktivnosti na otvorenom.

Ova organizacija je takođe aktivirala plan za vanredne situacije i plan zaštite u fazi pripravnosti zbog upozorenja na uzburkano more na Kosta Bravi i snijeg na sjevernim padinama Pirineja.

Najjači udari vjetra zabilježeni su u Portbuu 168,5 kilometara na čas, zatim u svetilištu Kveralt 154,4 kilometra na čas i i kod akumulacionog jezera Darnijus-Boadela 135,4 kilometra na čas.

Vjetar je obarao krovove i grane drveća, oštetio saobraćajnice, pa je zatvoreno šest lokalnih puteva u provinciji Đirona, dok je zbog snijega obustavljen saobraćaj za kamione na pojedinim deonicama.

Meteorolozi su upozorili da će na sjevernoj obali Katalonije visina talasa premašiti dva i po metra, dok se u Pirinejima očekuje do 30 centimetara snijega, što u kombinaciji sa vjetrom može da izazove mećave.

Ovo je drugi snažan olujni vjetar koji je pogodio Kataloniju u posljednjih 15 dana, a prethodni je takođe izazvao štetu u istim područjima, prenio je Tanjug.

(Srna)