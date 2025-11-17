Problemi za vozače: Jak vjetar prevrnuo prikolicu kamiona, blokiran saobraćaj kod Zenice (VIDEO)

Snažni udari vjetra prouzrokovali su velike probleme vozačima u BiH.
Jaki udari vjetra izazvali su danas saobraćajnu nezgodu na magistralnom putu M-17, na dionici Zenica – Žepče, kod tunela Vranduk, gdje je prevrnuta prikolica kamiona, uslijed čega je saobraćaj potpuno obustavljen.
Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, niko nije povrijeđen u ovom incidentu.
Saobraćaj na ovoj dionici u potpunosti je obustavljen i usmjerava se na alternativne pravce.
FHMZ je za danas izdao narančasto upozorenje za Livno i Banju Luku zbog jakih do olujnih udara vjetra koji će dosezati 50 do 70 km/h, dok će ostatak zemlje pratiti oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima.