Stiže promjena vremena: Za BiH izdato narandžasto upozorenje zbog vjetra

Federalni hidrometeorološki zavod upozorio je na jake do olujne udare vjetra koji se sutra očekuju širom zemlje, zbog čega je izdato narandžasto upozorenje.

Izvor: Shutterstock

Najavljen je vjetar jačine između 50 i 70 kilometara na čas, koji će krajem dana biti u postepenom slabljenju.

Stanovništvo je pozvano da preduzme mjere opreza i da bude spremno na prekid aktivnosti na otvorenom.

Početak naredne sedmice obilježiće promjena vremena koja će već sutra uveče zahvatiti Republiku Srpsku i Federaciju BiH, pa se očekuju pad temperature i snijeg u višim, ali ponegdje i u nižim krajevima.

Tokom sutrašnjeg dana biće toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima u Hercegovini, ali se uveče očekuje jače naoblačenje uz pad temperature, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kiša će prvo u višim, a ponegdje i u nižim predjelima prelaziti u susnježicu i snijeg.

Tokom većeg dijela dana duvaće umjeren do jak jugo uz olujne udare u Krajini i na planinama, a uveče će malo oslabiti i okrenuti na sjeverne smjerove.

Najviša temperatura vazduha od 15 na jugoistoku do 24 na sjeveru, u višim predjelima u Hercegovini od 10 stepeni Celzijusovih, a uveče od pet do 11, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

Jače padavine i naglo zahlađenje očekuju se u utorak, 18. novembra. U brdsko-planinskim predjelima doći će i formiranja snježnog pokrivača.

Tokom dana doći će do zahlađenja, te će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, ponegdje i u nižim krajevima. U višim predelima očekuje se do pet, a na planinama 10 do 20 centimetara snijega.

U Hercegovini će padati jača kiša, a očekuju se i pljuskovi praćeni grmljavinom uz obilnije padavine i jak do olujni vetar.

Dnevna temperatura vazduha od tri do osam, na jugu oko 14, u višim predjelima oko nula stepeni. Minimalna temperatura vazduha uveče će biti od minus dva do tri, na jugu do 10 stepeni Celzijusovih.

Oblačno i hladno s kišom, susnježicom i snijegom zadržaće se i u srijedu. U Hercegovini se očekuju nove obilnije padavine. Tokom dana padavine će slabiti, pa su mogući i kraći sunčani intervali.

Minimalna temperatura vazduha od minus četiri do jedan, na jugu oko osam, a maksimalna temperatura od dva do sedam, na jugu oko 13 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima nula stepeni.

Oblačno sa kišom biće i u četvrtak u Hercegovini, a u ostalim predjelima uglavnom suvo i toplije uz sunčane periode.

Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do četiri, na jugu oko sedam, a najviša dnevna od sedam do 12, u višim predjelima od četiri stepena.

(Mondo)