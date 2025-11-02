logo
Meteorolozi najavljuju: Čeka nas blaga zima bez snijega, od sutra zahlađenje

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Predstojeća zima biće toplija, bez snijega, kažu u Državnom hidrometeorološkom zavodu Hrvatske.

Meteorolozi najavljuju: Čeka nas blaga zima bez snijega Izvor: Dušan Volaš

Direktor Zavoda Ivan Gutler rekao je da Evropski centar za srednjoročne prognoze najavljuje da ove godine ponovno neće biti snijega, te da se može očekivati nešto toplija zima.

"Postoji signal ponovno nešto blaže i toplije zime nego uobičajeno. Ništa dramatično za sada, ali uvijek treba biti svjestan kod tih sezonskih prognoza, da neka duža razdoblja povećanih temperatura mogu biti prekinuta hladnim prodorima vazduha", istakao je Gutler.

On je naveo da se sutra očekuje promjena vremena, odnosno naredne noći, te da se od početka sedmice ponovo može očekivati niža temperatura vazduha.

"Tako da je u ponedjeljak već čitava Hrvatska pod kategorijom potencijalno opasnog vremena, u nekim područjima zbog padavina, u nekim zbog grmljavinskog nevremena, u nekim je zbog vjetra", istakao je Gutler.

