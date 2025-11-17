Naredna 24 sata donose promjene: Olujni vjetar i kiša prethode snijegu - na planinama se očekuje do 15 cm pokrivača

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je za danas upozorenje za jak do olujni vjetar, čiji će maksimalni udari dostizati do 80 kilometara na čas.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Maksimalni udari vjetra danas će biti od 50 do 80 kilometara na čas, a

Vjetar će tokom noći oslabiti, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini se danas i sutra očekuju obilne padavine, a u brdsko-planinskim predjelima snijeg.

Pljuskovi se u Hercegovini očekuju od 15.00 časova, a sutra bi moglo da padne od 40 do 80 litara kiše po metru kvadratnom, lokalno i više.

U brdsko-planiskim predjelima sutra se očekuje zahlađenje koje će donijeti snijeg uz formiranje snježnog pokrivača do 15 centimetara.