logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zbog nevremena u Zagrebu: Vatrogasci juče imali 845 intervencija

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Od početka jakog nevremena koje je juče zahvatilo glavni grad Hrvatske, zagrebački vatrogasci imali su ukupno 845 intervencija, objavila je Vatrogasna stanica Zagreb.

Oko 70 odsto intervencija odnosilo se na uklanjanje stabala, 25 odsto na uklanjanje dijelova građevinskih objekata, dok je preostali dio obuhvatio "uobičajene" požare i tehničke intervencije, prenose hrvatski mediji.

Uprkos velikom broju intervencija, vatrogasci i dalje primaju veliki broj poziva.

"Molimo za razumijevanje prirode vatrogasnog posla, intervenišemo ondje gdje je najpotrebnije, sa naglaskom na saobraćajnice, javne objekte i spasavanja," poručili su iz Vatrogasne stanice Zagreb.

Snažno i opasno nevrijeme zahvatilo je juče gotovo cijelu Hrvatsku.

Tagovi

nevrijeme Zagreb Hrvatska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ