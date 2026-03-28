Zbog nevremena u Zagrebu: Vatrogasci juče imali 845 intervencija

Od početka jakog nevremena koje je juče zahvatilo glavni grad Hrvatske, zagrebački vatrogasci imali su ukupno 845 intervencija, objavila je Vatrogasna stanica Zagreb.
Oko 70 odsto intervencija odnosilo se na uklanjanje stabala, 25 odsto na uklanjanje dijelova građevinskih objekata, dok je preostali dio obuhvatio "uobičajene" požare i tehničke intervencije, prenose hrvatski mediji.
Uprkos velikom broju intervencija, vatrogasci i dalje primaju veliki broj poziva.
"Molimo za razumijevanje prirode vatrogasnog posla, intervenišemo ondje gdje je najpotrebnije, sa naglaskom na saobraćajnice, javne objekte i spasavanja," poručili su iz Vatrogasne stanice Zagreb.
Snažno i opasno nevrijeme zahvatilo je juče gotovo cijelu Hrvatsku.