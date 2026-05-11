logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nevrijeme stiže iz pravca jugozapada: Protivgradna preventiva već ispalila 70 raketa

Nevrijeme stiže iz pravca jugozapada: Protivgradna preventiva već ispalila 70 raketa

Autor D.V.
0

Protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je 70 protivgradnih raketa na području Prnjavora, Dervente, kao i Gradačca i Brčkog, izjavio je direktor Protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović.

Protivgradna preventiva već ispalila 70 raketa Izvor: Youtube/KandinskyPhoto

On je naveo da su ove rakete ispaljene u posljednja dva časa i da je Protivgradna preventiva Republike Srpske pravovremeno dejstvovala.

Dejanović kaže da će tokom dana biti još dejstava.

"Nevrijeme stiže iz pravca jugozapada. U toku dana Protivgradna preventiva dejstvovaće još jer se cijeli dan očekuju nestabilnosti", rekao je Dejanović.

On je naglasio da Protivgradna preventiva spremna da tokom cijele protivgradne zone dejstvuje kako bi šteta od nevremena bila spriječena.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom sutra prije podne i sredinom dana na sjeveru Republike Srpske, i to u široj regiji oko rijeke Save, Potkozarju, Semberiji, te regijama Banjaluke i Doboja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vrijeme nevrijeme prognoza vremena protivgradna zaštita

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ