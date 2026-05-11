Nevrijeme stiže u Republiku Srpsku: Mogući olujni udari vjetra, grad i obilne padavine

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se u utorak, 12. maja, prije podne i sredinom dana u sjevernim krajevima Republike Srpske očekuju lokalne nepogode praćene jakim pljuskovima, grmljavinom i olujnim vjetrom.

Najugroženija područja biće šira regija uz rijeku Savu, Potkozarje, Semberija, kao i regije Banjaluke i Doboja, gdje su mogući obilniji pljuskovi u kratkom vremenskom periodu, a lokalno i pojava grada.

Meteorolozi upozoravaju da će u većini krajeva duvati umjeren do jak vjetar sa udarima od 40 do 60 kilometara na čas, dok se na sjeveru sredinom dana očekuju i olujni udari jači od 80 kilometara na čas.

Građanima se savjetuje oprez, posebno u saobraćaju i prilikom boravka na otvorenom, zbog mogućnosti obaranja grana, otežanog odvijanja saobraćaja i lokalnih poplava usljed intenzivnih padavina.

Aktuelna upozorenja moguće je pratiti i putem sistema Meteoalarm.

