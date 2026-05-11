logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nevrijeme stiže u Republiku Srpsku: Mogući olujni udari vjetra, grad i obilne padavine

Nevrijeme stiže u Republiku Srpsku: Mogući olujni udari vjetra, grad i obilne padavine

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se u utorak, 12. maja, prije podne i sredinom dana u sjevernim krajevima Republike Srpske očekuju lokalne nepogode praćene jakim pljuskovima, grmljavinom i olujnim vjetrom.

munja.jpg Izvor: Shutterstock

Najugroženija područja biće šira regija uz rijeku Savu, Potkozarje, Semberija, kao i regije Banjaluke i Doboja, gdje su mogući obilniji pljuskovi u kratkom vremenskom periodu, a lokalno i pojava grada.

Meteorolozi upozoravaju da će u većini krajeva duvati umjeren do jak vjetar sa udarima od 40 do 60 kilometara na čas, dok se na sjeveru sredinom dana očekuju i olujni udari jači od 80 kilometara na čas.

Građanima se savjetuje oprez, posebno u saobraćaju i prilikom boravka na otvorenom, zbog mogućnosti obaranja grana, otežanog odvijanja saobraćaja i lokalnih poplava usljed intenzivnih padavina.

Aktuelna upozorenja moguće je pratiti i putem sistema Meteoalarm.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

vrijeme prognoza vremena upozorenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ