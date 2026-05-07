Prognoza koja će pokvariti raspoloženje mnogih: Kišobran ostaje nezaobilazan dio opreme skoro do kraja maja

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu do 21. maja, prema kojoj se očekuje nastavak nestabilnog perioda, što će razočarati građane koji su se nadali stabilizaciji vremena.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Promjena vremena osjetila se već danas, 7. maja, uz kišu, lokalne pljuskove i niže temperature. Prema najavama meteorologa, nestabilno vrijeme sa povremenom kišom zadržaće se i u narednim danima.

Najviše padavina očekuje se početkom naredne sedmice, posebno u jugozapadnim i centralnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Izraženiji stabilniji periodi mogući su samo u drugom dijelu subote i u nedjelju prijepodne.

Minimalne temperature u Bosni variraće između 5°C i 10°C, dok će u Hercegovini iznositi od 7°C do 13°C. Najviše dnevne temperature od srijede će se kretati između 17°C i 22°C u Bosni, a na području Hercegovine od 19°C do 24°C.

Do kraja prognoziranog perioda, iznad BiH će se zadržati vlažan i nestabilan vazduh. Svaki dan će biti promjenjivo oblačno sa kraćim sunčanim periodima, ali uz slabu kišu ili kraći lokalni pljusak.

FHMZ navodi da će jutarnje temperature varirati od 6°C do 11°C u Bosni, do 14°C u Hercegovini, dok će maksimalne dnevne iznositi između 14°C i 19°C u Bosni, odnosno do 23°C na jugu zemlje.