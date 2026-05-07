Kakav med kupujemo? Inspekcija na tržištu Srpske pronašla tri neispravna uzorka, jedan povučen radi uništavanja

Republička inspekcija za hranu izvršila je kontrolu kvaliteta i zdravstvene ispravnosti meda u maloprodajnim objektima širom Republike Srpske.
Od 17 uzetih uzoraka različitih vrsta meda, laboratorijske analize su pokazale da tri uzorka ne ispunjavaju propisane parametre kvaliteta.
Inspektori su uzorkovali livadski, bagremov, cvjetni, šumski, lipov i planinski med porijeklom iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Turske i Bugarske. Prilikom kontrole, poseban fokus bio je na proizvodima sa neuobičajeno niskom cijenom, što je često prvi indikator sumnjivog kvaliteta.
Analize izvršene u Veterinarskom institutu „Dr Vaso Butozan“ pokazale su neispravnost kod dva uzorka porijeklom iz Bosne i Hercegovine te jednog uzorka porijeklom iz Hrvatske.
Razlozi neispravnosti
Utvrđene nepravilnosti odnosile su se na povećan sadržaj vode, nivo saharoze i redukujućih šećera koji nisu u skladu sa propisima, te aktivnost dijastaze koja je bila ispod dozvoljenih vrijednosti.
U dva slučaja subjekti su zatražili superanalizu, te su sporni proizvodi povučeni iz prometa do završetka postupka. U trećem slučaju, inspektor je naložio hitno uništavanje zatečene količine meda.
Iz inspekcije naglašavaju da je cilj ovih kontrola osiguravanje bezbjedne hrane na tržištu i suzbijanje nelojalne konkurencije domaćim proizvođačima.
„Potrošačima preporučujemo da med kupuju isključivo kod registrovanih proizvođača i na taj način podrže domaće pčelare. Takođe, apelujemo na građane da prijave prodaju meda sumnjivog kvaliteta, bez deklaracije ili prodaju na neadekvatnim mjestima“, poručili su iz Inspektorata.