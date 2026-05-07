Kakav med kupujemo? Inspekcija na tržištu Srpske pronašla tri neispravna uzorka, jedan povučen radi uništavanja

Autor Haris Krhalić
Republička inspekcija za hranu izvršila je kontrolu kvaliteta i zdravstvene ispravnosti meda u maloprodajnim objektima širom Republike Srpske.

Rezultati kontrole meda u Srpskoj: Tri uzorka neispravna

Od 17 uzetih uzoraka različitih vrsta meda, laboratorijske analize su pokazale da tri uzorka ne ispunjavaju propisane parametre kvaliteta.

Inspektori su uzorkovali livadski, bagremov, cvjetni, šumski, lipov i planinski med porijeklom iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Turske i Bugarske. Prilikom kontrole, poseban fokus bio je na proizvodima sa neuobičajeno niskom cijenom, što je često prvi indikator sumnjivog kvaliteta.

Analize izvršene u Veterinarskom institutu „Dr Vaso Butozan“ pokazale su neispravnost kod dva uzorka porijeklom iz Bosne i Hercegovine te jednog uzorka porijeklom iz Hrvatske.

Razlozi neispravnosti

Utvrđene nepravilnosti odnosile su se na povećan sadržaj vode, nivo saharoze i redukujućih šećera koji nisu u skladu sa propisima, te aktivnost dijastaze koja je bila ispod dozvoljenih vrijednosti.

U dva slučaja subjekti su zatražili superanalizu, te su sporni proizvodi povučeni iz prometa do završetka postupka. U trećem slučaju, inspektor je naložio hitno uništavanje zatečene količine meda.

Iz inspekcije naglašavaju da je cilj ovih kontrola osiguravanje bezbjedne hrane na tržištu i suzbijanje nelojalne konkurencije domaćim proizvođačima.

„Potrošačima preporučujemo da med kupuju isključivo kod registrovanih proizvođača i na taj način podrže domaće pčelare. Takođe, apelujemo na građane da prijave prodaju meda sumnjivog kvaliteta, bez deklaracije ili prodaju na neadekvatnim mjestima“, poručili su iz Inspektorata.

