Fenomen koji mijenja planetu: Svijet pred najsnažnijim toplotnim udarom u istoriji mjerenja?

Svijet je pred velikim klimatskim preokretom, jer se u Pacifiku formira snažan Super El Ninjo koji bi već od ljeta 2026. mogao donijeti ekstremne vremenske promjene – od velikih vrućina u Evropi do poremećaja širom planete.

Nakon godina La Ninje, tropski Pacifik sada brzo prelazi u ono što bi moglo postati rekordni Super El Ninjo – fenomen koji, poput džinovske planetarne toplotne mašine, oslobađa ogromne količine energije iz okeana u atmosferu i mijenja vremenske obrasce širom svijeta.

Najnovije analize okeana otkrivaju brze promjene ispod površine u zapadnom Pacifiku, slične onima koje su prethodile prethodnim događajima Super El Ninja 1982/83, 1997/98. i 2015/16, upozorava Sjevere Weather Evrope.

Očekuje se da će El Ninjo početi da utiče na atmosferu do leta 2026. Istorijski podaci za ljeta tokom Super El Ninja pokazuju tendenciju formiranja područja niskog pritiska iznad istočnih dijelova SAD i Kanade i duž zapadne obale Evrope.

Šta je Super El Ninjo i zašto se razlikuje od normalnog?

ENSO je skraćenica od „El Ninjo-Južna oscilacija“ – područje ekvatorijalnog Tihog okeana koje se smjenjuje između tople i hladne faze otprilike svake jedne do tri godine. Hladna faza se naziva La Ninja, a topla faza se naziva El Ninjo. Super El Ninjo se javlja kada anomalije temperature površine mora dostignu ili pređu +2,0°C. Za razliku od običnog El Ninja, koji pomjera mlaznu struju, super El Ninjo može izazvati veliki poremećaj u cjelokupnoj atmosferskoj cirkulaciji.

Kako se to dešava i zašto se razvija sada?

Tokom La Ninje, pasati gomilaju toplu vodu u zapadnom Pacifiku, stvarajući dubok sloj tople vode. Kada La Ninja oslabi, zapadni vjetrovi guraju tu toplotu ka istoku – a ako je sadržaj toplote u zapadnom Pacifiku visok, oslobađanje energije je snažnije. Posljednjih sedmica zabilježeni su jaki zapadni vjetrovi, što je pokrenulo brzu tranziciju. Formirao se veliki podzemni bazen tople vode poznat kao okeanski Kelvinov talas, koji se kreće ka istoku i razbija na površini.

Poređenje sa prvom nedeljom aprila u prethodnim godinama Super El Ninja pokazuje da je zapadni Pacifik trenutno znatno topliji ispod površine nego što je bio tokom istih faza prethodnih događaja.

Šta kažu prognoze?

Najnovije vremenske prognoze severnoameričkog NMME sistema i evropskog ECMWF modela se slažu: temperaturne anomalije će preći prag od +2,0°C, što bi ušlo u kategoriju Super El Ninja. Vrhunac se obično javlja između jeseni i rane zime. Prognoze za jun 2026. već pokazuju snažan početak atmosferske cirkulacije karakteristične za El Ninjo, a do rane jeseni ovaj proces će biti značajno intenziviran.

Šta ovo znači za Evropu i nas?

Iznadprosečne visoke temperature predviđaju se za evropsko ljeto širom kontinenta. Evropa nije direktno pogođena El Ninjom, ali osjeća efekte globalnih promjena u atmosferskoj cirkulaciji. Podaci iz prethodnih godina Super El Ninja pokazuju smanjene snježne padavine na većem dijelu kontinenta zimi, vjerovatno zbog češćih južnih vazdušnih struja.

Na sjevernoj hemisferi, super El Ninjo donosi jačanje područja niskog pritiska iznad sjevernog Pacifika, što gura polarnu mlaznu struju ka sjeveru i mijenja snježne obrasce u Sjedinjenim Državama. Na južnoj hemisferi, kao što je Australija, donosi znatno sušnije uslove i povećava rizik od suše.

Manje uragana na Atlantiku

Jedna pozitivna posljedica: El Ninjo smanjuje broj uragana i tropskih oluja na Atlantiku jer donosi viši pritisak, jače vjetrove na gornjim nivoima i stabilniju atmosferu. Dugoročne prognoze za sezonu uragana 2026. godine predviđaju znatno ispodprosječnu aktivnost, piše Slobodna Dalmacija.

