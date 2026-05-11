Danas toplo i promjenljivo vrijeme

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno vrijeme, uz sunčane periode, ali i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kiša će biti nešto češća na jugu i krajnjem zapadu, a tokom dana će se u nekoliko navrata premiještati od zapada ka sjeveru i istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom popodneva na sjeveroistoku će biti prolazno jačih pljuskova.

Vjetar će biti umjeren, južnog i jugozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 21 do 28 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Čemerno devet, Han Pijesak i Sarajevo 10, Bjelašnica 11, Višegrad, Mrkonjić Grad, Rudo, Foča, Bugojno i Livno 12, Bihać, Tuzla i Zenica 13, Novi Grad i Ribnik 14, Banjaluka, Bileća, Doboj, Prijedor, Trebinje i Mostar 15, Bijeljina i Neum 16 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros mjestimično vlažni, u kotlinama i duž rijeka ima mjestimične magle, a na dionicama kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su odroni.

Saobraćaj je potpuno obustavljen za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, a alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Vršani-Bijeljina jedan. Vozila mase do 3,5 tone usmjeravaće se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravati preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina /rejon Balatuna i Trnjaka/. Saobraćaj će se odvijati usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići" doći će do obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta u mjestu Rogoušići i na dionici granica Republike Srpske/Federacije BiH Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Han Derventa od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta od pet do sedam minuta.

Iz AMS upozoravaju na aktivirana klizišta na dionici magistralnog puta Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog čega je potrebna oprezna vožnja, te na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, zbog čega je potpuno obustavljen saobraćaj, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na dionici regionalnog puta Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Zbog aktiviranog klizišta, obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila, na regionalnom putu, dionica Stari Ugljevik-Glavičice, saobraćaj se odvija aletrnativnim pravcima.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U toku je sanacija kolovoza na dionici auto-puta Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od tri kilometra zatvorena lijeva strana auto-puta, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom.

Preticajnom trakom na mjestu radova saobraćaj se odvija na dionicama auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj /preko mosta Hercegovina/.

Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina /Banj Brdo/ vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu M-5 granični prelaz Izačić-Bihać u toku je rekonstrukcija mosta i vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na graničnim prelazima Gradiška, Gradina i Kostajnica pojačan je intezitet saobraćaja na izlazu iz BiH, a na ostalim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.