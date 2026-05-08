Danas promjenjivo oblačno, ponegdje moguća i kiša

U cijeloj BiH danas će biti promjenljivo oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima s grmljavinom, na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku suvo i najtoplije.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uveče i u narednoj noći kiša i pljuskovi se očekuju i na istoku, a u ostalim predjelima suvo uz razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab, povremeno i umjeren, i promjenljiv.

Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 26 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 15.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva odvija nesmetano, a sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi.

Mjestimično magla smanjuje vidljivost na području Posavine, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, vozačima se skreće pažnja na opasnost od sitnijih odrona.

Iz AMS-a vozačima savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Zbog velikog oštećenja kolovoza, na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla preko Banj brda, putnička vozila do tri i po tone saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja Ljeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na magistralnom putu Ljubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH će zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A-1 Lepenica-Sarajevo zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev, dvosmjerno.

Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina /Banj Brdo/ vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog sanacije kolovoza na dionici auto-puta Kakanj-Lašva, u dužini od tri kilometra, zatvorena je lijeva strana auto-puta. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku zbog radova.

Zbog asfaltiranja magistralnog puta Vitez-Kaonik, od 8.00 do 15.00 časova vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz moguće kraće obustave.

Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać u toku je rekonstrukcija mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Zbog redovnog održavanja puta Jajce-Crna Rijeka od 8.00 do 16.00 časova moguće je usporeno saobraćanje na mjestu radova.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.