Stiže promjena vremena: Poslije podne moguća i kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, naročito na jugu i istoku, dok će na zapadu i jugozapadu biti oblačnije, a u drugom dijelu dana lokalno su mogući kiša ili kratkotrajni pljuskovi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, tokom dana uz jake udare, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Gacko, Sokolac i Foča pet, Bjelašnica, Rudo i Čemerno šest, Drinić, Kalinovik, Sokolac i Šipovo sedam, Bileća i Livno osam, Ivan sedlo, Višegrad i Han Pijesak devet, Bugojno, Sanski Most, Ribnik i Novi Grad 10, Sarajevo, Jajce, Zvornik, Kneževo, Mrkonjić Grad, Prijedor i Banjaluka 11, Srbac, Doboj, Bijeljina, Mostar i Trebinje 13 i Bihać 16 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ nastavljaju se povoljni uslovi za vožnju i saobraćaj se odvija uz pojačanu frekvenciju vozila u gradskim centrima i obilaznicama.

Kraći zastoji su mogući na dionicama na kojima se izvode radovi, a gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS-a vozačima savjetuju oprez na svim putevima i prilagođenu brzinu, posebno motociklistima.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Zbog velikog oštećenja kolovoza, na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla preko Banj brda, putnička vozila do tri i po tone saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH će zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj od 18.00 časova za saobraćaj motornih vozila biti zatvorena dionica Sarajevo sjever-Butile, a saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća.

Zbog radova na mostu "Hercegovina" na dionici auto-puta A-1 Zvirovići-Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog sanacije kolovoza na dionici auto-puta Kakanj-Lašva, u dužini od tri kilometra, zatvorena je lijeva strana auto-puta. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku zbog radova.

Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.