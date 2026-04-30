Danas hladnije, temperatura do 16 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti hladnije vrijeme sa padavinama na jugu i istoku i susnježicom i snijegom na planinama, uz postepeno razvedravanje tokom dana.

Izvor: Wut_Moppie/Shutterstock

Jutros je oblačno, na zapadu suvo uz postepeno razvedravanje, a na jugu i istoku uz padavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na višim planinama na istoku padaće susnježica i snijeg.

Tokom dana na sjeveru i zapadu biće sunčano, a na jugu i istoku padavine će prestati uz postepeno razvedravanje do večeri.

Uveče i naredne noći biće vedro i sve hladnije.

Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 16 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Han Pijesak i Bjelašnica nula, Sokolac dva, Čemerno tri, Prijedor i Sarajevo pet, Mrkonjić Grad i Zenica šest, Banjaluka, Višegrad i Tuzla sedam, Bijeljina osam, Doboj devet, Bileća i Mostar 12, te Trebinje 14 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U većini krajeva Republike Srpske i Federacije BiH (FBiH) kolovozi su jutros mokri i klizavi pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja prilagođena uslovima na putu, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke učestali su odroni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila nosivosti do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Na dionici regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe zbog radova je izmijenjen saobraćaj, kao i na dionici Lamovita-Ivanjska zbog radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska", te na dionici Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje-Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

U toku je snacija magistralnog puta Rača-Bijeljina /rejon Balatuna i Trnjaka/, te se saobraćaj odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu,

vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište zbog čega je neophodan

dodatni oprez i sporija vožnja, a brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Na magistralnom putu Prijedor-Kozarska Dubica, na dionici Prijedor–Gornji Jelovac, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, kao i na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani i na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, gde će povremeno biti i obustave u trajanju do 15 minuta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim

propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići" biće obustavljen saobraćaj na dionici puta Podromanija–Mokro–Sumbulovac–Rogoušići–Donja LJubogošta u mjestu Rogoušići, kao i na dionici puta od entitetske granice Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Han Derventa, svaki radni dan i subotom, u vremenu između 12.00 i 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.