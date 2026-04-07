Još jedan sunčan dan pred nama, uveče naoblačenje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti pretežno sunčano i toplo, uz malu do umjerenu oblačnost na istoku.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Uveče i naredne noći naoblačenje i vjetrovito, uz jačanje sjevernog vjetra, ali će u većini predjela ostati suvo, dok će slaba kiša padati ponegdje na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 18 do 24, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni i zapadi vjetar, uveče i naredne noći jak sjeverni i sjeveroistočni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutro je bilo malo do umjereno oblačno i sunčano.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Gacko, Šipovo i Drinić dva, Sokolac, Foča i Ribnik tri, Han Pijesak, Mrkonjić Grad, Kneževo, Rudo i Drvar četiri, Višegrad, Bileća i Kalinovik pet, Srebrenica i Sarajevo šest, Banjaluka i Zvornik sedam, Doboj i Tuzla devet, Bijeljina, Trebinje, Brčko, Srbac, Mostar i Zenica 10 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros odvija nesmetano na većini putnih pravaca, ali će u toku dana na pojedinim dionicama na području Banjaluke i Laktaša dolaziti do vanrednih ograničenja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Vanredna ograničenja se odnose na zabranu saobraćaja za sva motorna vozila preko 7,5 tona ukupne mase, kao i na zabranu prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na putnim pravcima u periodu od 10.00 časova do ponoći.

Riječ je o dionici magistralnog puta Banjaluka /Mahovljani/ - auto-put Aleksandrovac, odnosno do naplatne rampe, te Klašnice dva-Banjaluka, zatim dionici auto-puta od Aleksandrovca do Jakupovaca, svim ulicama na području Banjaluke i o lokalnom putu Krnete - Bakinci na području Laktaša.

Zabrana ne važi za teretna vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na obezbjeđenju.

Zbog velikog oštećenja kolovoza, obustava saobraćaja je na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla preko Banj brda.

Obustava je i na putnom pravcu Donji Podgradci - Mrakovica i preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, Srbac-Derventa, Lamovita-Ivanjska, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH će danas biti zatvorena lijeva strana auto-puta dionica Tarčin-Lepenica zbog redovnog servisiranja tunela Vis, 25. Novembar i Grab. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom auto-puta do završetka radova.

Zbog sanacije kolovoza na dionici auto-puta Kakanj-Lašva, u dužini od tri kilometra zatvorena je lijeva strana auto-puta. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku zbog radova.

Izmjene su zbog radova i na mostu na magistralnom putu Konjic-Tarčin prije tunela Bradina, kao i na magistralnom putu Tomislavgrad-Prisoje.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.