Sunčan dan pred nama, temperature do 23 stepena

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano i toplo, na jugu i istoku prolazna oblačnost.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vjetar slab do umjeren, promjenljiv ili sjevernih smerova, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od 17 do 23 stepena Celzijusova, u višim predjelima od 12.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da jutros u Republici Srpskoj i FBiH dosta oblačnosti ima na sjeveru, dok je u ustalim područjima sunčano.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Vozačima se i dalje skreće pažnju na brojna aktivirana klizišta i učestale odrone kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega je neophodna oprezna i sporija vožnja.

Zbog aktiviranog klizišta, na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor saobraćaj se odvija jednom trakom.

Saobraćaj je obustavljen za sve kategorije vozila zbog klizišta na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla, u mjestu Banj Brdo.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina /rejon Balatuna i Trnjaka/. Saobraćaj će se izvoditi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje-Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu aktivirano je klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići" doći će do obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta u mjestu Rogoušići i na dionici granica Republike Srpske/FBiH Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Han Derventa, svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

U mjestu Donja Paležnica, na dionici regionalnog puta Bušletić-Zelinja, saobraćaj se zbog odrona odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, a na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice obustavljen je za sve kategorije vozila i odvija se alternativnim pravcima.

Jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se zbog aktiviranih klizišta odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH zbog sanacije kolovoza na dionici autoputa A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od tri kilometra zatvorena je lijeva strana autoputa, a vozila se za vrijeme radova usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Zbog radova na dionicama autoputa A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnom prelazu Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.