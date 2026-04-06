Danas sunčano i toplo, povoljni uslovi za vožnju

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost na sjeveru.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar, krajem dana na sjeveru umjeren do jak sjeveroistočni i istočni.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac minus tri, Han Pijesak i Rudo jedan,

Foča, Višegrad, Bileća i Ribnik dva, Mrkonjić Grad tri, Novi Grad i Čemerno četiri, Banjaluka pet, Bijeljina i Doboj sedam i Trebinje 10 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Povoljni su uslovi za vožnju ovog jutra u Republici Srpskoj i FBiH, ali se vozačima savjetuje da budu oprezni i poštuju saobraćajne propise, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Obustave saobraćaja su na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla preko Banj brda zbog velikog oštećenja, kao i na putnom pravcu Donji Podgradci - Mrakovica i preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, Srbac-Derventa, Lamovita-Ivanjska, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH je zbog sanacije kolovoza na dionici auto-puta Kakanj-Lašva, u dužini od tri kilometra zatvorena lijeva strana auto-puta. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku zbog radova.

Izmjene su zbog radova i na mostu na magistralnom putu Konjic-Tarčin prije tunela Bradina, kao i na magistralnom putu Tomislavgrad-Prisoje.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.