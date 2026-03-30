Zima se ne predaje: Oblačno sa kišom, na planinama slab snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno vrijeme sa slabom kišom, dok se na planinama očekuje slab snijeg.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tokom dana na jugozapadu i jugoistoku biće i suvih perioda, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini prvi dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, od podne naoblačenje uz lokalno slabu kišu.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, a u Hercegovini umjerena i jaka bura.

Najviša dnevna temperatura biće od dva do sedam, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak i Čemerno minus jedan, Kalinovik i Sokolac nula, Šipovo jedan, Gacko, Mrkonjić Grad, Zenica, Sarajevo i Bihać dva, Bileća i Novi Grad tri, Banjaluka, Višegrad, Doboj, Prijedor, Zvornik, Foča i Tuzla četiri, Bijeljina i Srbac pet, Trebinje i Mostar šest stepeni Celzijusovih.

Visina snježnog pokrivača u Kneževu je 78, na Han Pijesku 55, Driniću 37 i Čemernu 29 centimetara.

STANJE NA PUTEVIMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su klizavi i vidljivost je smanjena, a povećana je opasnost od odrona i obrušavanja drveća i grana na kolovoz, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Iz AMS upozoravaju na brojne udarne rupe na putevima koje su prekrivene vodom i nisu dovoljno uočljive, te pozivaju vozače na maksimalan oprez.

Zbog saobraćajne nezgode u Federaciji BiH, na magistralnom putu Bosanski Petrovac-Ključ obustavljen je saobraćaj.

Na putu Podgradci-Mrakovica, saobraćaj je i dalje obustavljen, zbog obrušenih grana sa drveća i snijega na kolovozu.

Zbog izlivanja vode na kolovoz, saobraćaj je otežan na dionici Tutnjevac-Bobetino Brdo i Lopare-Čelić, u mjestu Pirkovci.

Oprezno treba voziti na putevima Banjaluka-Čađavica preko Manjače, Teslić-Kotor Varoš preko Borja, Banjaluka-Kneževo, Sarajevo-Rogatica preko Romanije, Vlasenica-Han Pijesak preko prevoja Han Pogled, kao i preko Ripača na putu Bihać-Bosanski Petrovac, Oštrelja na putu Bosanski Petrovac-Drvar, Komara na putu Travnik-Donji Vakuf, Rostova na putu Bugojno-Novi Travnik, Makljena na putu Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje, te Koprivnice na putu Bugojno-Kupres.

Na magistralnom putu Šamac jedan-Grebnica izvodi se sanacija pružnog prelaza zbog čega je obustavljen saobraćaj za sva vozila, osim za vozila lokalnog stanovništva kao i za vozila hitnih službi i vatrogasna vozila kojima će se dozvoliti saobraćaj u oba smjera do mjesta obustave saobraćaja, odnosno do pružnog prelaza koji se sanira.

Za saobraćaj svih motornih vozila označen je alternativni putni pravac Crkvina-Gradačac-Obudovac, odnosno putni pravci Crkvina-Ledenice i Obudovac-Tramošnica.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina /rejon Balatuna i Trnjaka/. Saobraćaj će se izvoditi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje-Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu aktivirano je klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići" doći će do obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta u mjestu Rogoušići i na dionici granica Republike Srpske/FBiH Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Han Derventa, svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, a obustavljen je za sve kategorije vozila na dionici Stari Ugljevik-Glavičice.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na dionici autoputa A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima Gradina, Gradiška i Velika Kladuša pojačan je saobraćaj, a na ostalim prelazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.