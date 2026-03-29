Prokišnjavao krov na Infektivnoj klinici UKC RS, pacijenti premješteni

Autor Nikolina Damjanić
0

Zbog obilnih padavina došlo je do prokišnjavanja krova u prostorijama Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, ali su svi pacijenti iz zahvaćenih soba odmah i bezbjedno premješteni, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Zbog kiše procurio krov na UKC RS Izvor: Aleksandar Čavić/Grad Banjaluka

Iz UKC RS ističu da se pružanje zdravstvene njege odvija neometano, te da je situacija pod kontrolom, a prioritet je obezbjeđivanje sigurnih i higijenskih uslova za pacijente i osoblje.

"Pružanje zdravstvene njege odvija se neometano. Naglašavamo da je situacija pod kontrolom, te da je prioritet bolnice osigurati sigurne i higijenske uslove za boravak svih naših pacijenata i rad osoblja", saopštili su.

Dodali su da na otklanjanju problema rade ekipe Tehničke službe.

"Zahvaljujemo pacijentima i njihovim porodicama na razumijevanju", navedeno je u saopštenju ove ustanove.

