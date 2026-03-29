Vodostaji u RS stabilni, najkritičnija situacija na bujičnim tokovima

Situacija na većim vodotokovima u Republici Srpskoj je stabilna dok određene probleme i dalje prave bujični tokovi usljed nastavka obilnih padavina, pokazuje jutrošnje mjerenje, saopštili su iz "Voda Srpske".

Izvor: Mondo - Slaven Petković

U odnosu na jučerašnji dan, u Prijedoru je rijeka Sana u blagom opadanju kao i rijeka Una na području Novog Grada.

Vodostaji u slivovima Bosne i Vrbasa imaju blagu tendenciju rasta, a kao i prethodnog dana, najkritičnija situacija je na rijeci Ukrini koja je i dalje u porastu, te se prema prognoznim modelima vrh vodenog talasa očekuje sutra ujutro.

Vodostaj Drine u gornjem toku ima tendenciju opadanja, a u donjem toku je u blagom rastu.

Trenutni vodostaji na rijeci Savi u Republici Srpskoj na svim mjernim stanicama su ispod kota redovne odbrane od poplava, ali sa tendencijom rasta u narednim danima zbog priliva vodenog dalasa iz pritoka.

Crpne stanice u slivu Save trenutno rade sa 60 odsto kapaciteta.

Trenutno postoji problem na području Pelagićeva u naselju Ćendići gdje jedan manji kanal zbog nedovoljnog kapaciteta nije u mogućnosti da prihvati povećanu količinu vode iz rijeke Briježnice i sprovede u veći lateralni kanal.

Zbog toga je naložena hitna intervencija produbljivanja manjeg kanala u dužini od 650 metara, kako bi se povećao kapacitet protoka. Intervencija na ovoj lokaciji započela je ujutros u 9.00 časova.

Stručni timovi JU "Vode Srpske" prate situaciju na području cijele Republike Srpske i preduzimaju neophodne mjere u skladu sa razvojem situacije na terenu.

U narednim danima i dalje je potreban maksimalni oprez na područjima gdje su povišeni vodostaji, naročito u zonama bujičnih tokova.

Neophodno je naglasiti i da su u trenutnoj situaciji intenzivnih padavina i rasta vodostaja u Republici Srpskoj, i te kako vidljivi pozitivni efekti investicija u sistem odbrane od poplava koje su rađene u prethodnim godinama.

Vlada Republike Srpske je od 2014. godine do danas uložila više od 220 miliona KM u konkretne mjere odbrane od poplava, sve sa ciljem smanjenja rizika od poplava.

"Nigdje u svijetu ne postoji stopostotna zaštita od poplava, odnosno uvijek postoje veći ili manji rizici od poplava", ističu u saopštenju.

Zavaljujući investicijama u sistem zaštite, u Republici Srpskoj je rizik od poplava danas znatno manji nego ranije.

To se u aktuelnoj situaciji pokazalo posebno u Prijedoru gdje se nakon prošlogodišnjih poplava pristupilo realizaciji hitnih mjera zaštite od poplava.

"U Prijedoru još uvijek nisu završeni svi predviđeni radovi, ali su već sada svakako vidljivi pozitivni efekti do sada završenih mjera, poput radova na rijeci Sani u zoni željezničkog mosta u Brezičanima ili uređenja rijeke Miloševice i Gomjenice", navode iz "Voda Srpske".

Zbog toga je, kako ističu, i u narednim godinama potrebno nastaviti sa ulaganjima u sistem zaštite od poplava u svim dijelovima Republike Srpske.