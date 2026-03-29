Premijer Minić obišao Ćendiće, situacija s poplavama pod kontrolom

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Premijer Republike Srpske Savo Minić danas je obišao naselje Ćendići u opštini Pelagićevo, gdje su poplave ušle u dvorišta, ali nisu zahvatile kuće.

Srn2026-3-29_1244437_1.jpg Izvor: Slobodan Pajić/Srna

Minić je istakao da je situacija pod kontrolom, a mehanizacija radi na sanaciji kanala i vodozaštitnih objekata koji štite naselje od poplava.

Mještanin Marko Ivanović potvrdio je da se stanje od jutros stabilizovalo i da se očekuje dalji napredak u čišćenju, naglašavajući da se ovakve situacije ponavljaju svake godine.

Minić je podsjetio da Vlada prati stanje vodostaja širom Republike Srpske i da su, zahvaljujući ranijim radovima na vodozaštitnim objektima i riječnim koritima, spriječeni veći problemi. On je dodao da se očekuje da će za dva do tri dana prestati potreba za vanrednim stanjem u pojedinim mjesnim zajednicama.

Izvor: Slobodan Pajić/Srna

Načelnik opštine Pelagićevo Slavko Tešić naveo je da su opštinske službe protekla tri dana bile na terenu i da će opasnost od poplava u domaćinstvima u Ćendićima biti otklonjena u narednim danima. Tešić je najavio i radove na Crnom potoku, čime će problem vodotokova u Pelagićevu biti trajno riješen.

Minić je apelovao i na gradonačelnike i načelnike da se pripreme za larvicidni tretman komaraca, jer će vlaga izazvana poplavama stvoriti pogodno okruženje za njihov razvoj.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ