Vodostaji rijeka u Republici Srpskoj rastu, ali još ispod kote odbrane od poplava

U Republici Srpskoj vodostaji rijeka rastu zbog padavina, ali su još ispod nivoa odbrane od poplava, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Izvor: Srna

U Republici Srpskoj zabilježen je umjeren, a lokalno i izraženiji porast vodostaja usljed ostvarenih padavina, ali su sve rijeke na kojima Republički hidrometeorološki zavod obavlja monitoring ispod kota redovne odbrane od poplava, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zbog obilnih padavina u prethodna dva dana nastaviće se porast vodostaja rijeka na slivovima rijeka Sane i Une.

"Na ovim slivovima se ne očekuju nove jače padavine, ali u gornjim dijelovima slivova se nalazi veliki sniježni pokrivač", navedeno je u objavi na "Instragram" nalogu Ministarstva.

Nove padavine od Banjaluke ka Doboju i istoku, u brdsko-planinskim predjelima snijeg, u nižim predjelima kiša i snijeg, uzrokovaće dodatni porast vodostaja, najizraženiji na slivu Ukrine.

Očekuju se i problemi sa oborinskim i bujičnim vodama i oticanjem vode u urbanim zonama.

Narednih dana se očekuje i porast vodostaja rijeke Save.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda napominju da se padavine očekuju tokom većeg dijela naredne sedmice.

Količine padfavina neće biti velike do 1. aprila, ali se tokom 2. aprila očekuju ponovo jače padavine.