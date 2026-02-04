Upozorenje na vanredno hidrološko stanje: Najavljen nagli porast vodostaja u slivu Neretve i Trebižata

Porast vodostaja najavljen je na većini hidroloških stanica na vodnom području Jadranskog mora, naročito na području Neretve sa pritokama, kao i na području TMT (Tihaljina-Mlade-Trebižat), saopštila je Agencija za vodno područje Jadranskog mora.

Izvor: Agencija za vodno područje Jadranskog mora

Agencija je na osnovu obilnih padavina najavljenih za naredne dane izdala obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja na vodnom području Jadranskog mora od danas do nedjelje, 8. februara.

Iz ove agencije savjetovali su nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlaštenjima pridržavajući se operativnog plana odbrane od poplava, dok se službama koje sprovode mjere zaštite, spasavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuje dodatni oprez.

Podsjećamo, federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje zbog najavljenih intenzivnih padavina i jakog do olujnog vjetra.

Intenzivnije padavine očekuju se u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Očekivana količina padavina biće između 50 i 80 litara po metru kvadratnom, a očekuju se i udari vjetra između 60 i 80, a ponegdje i do 90 kilometara na čas.