Prognoza: Proljećne temperature uz obilne padavine i jak vjetar – narandžasto upozorenje za jug i zapad

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno, kišovito i vjetrovito uz natprosječno toplo vrijeme.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kiša će biti češća i jača na jugu i zapadu uz pljuskove i lokalno obilnije padavine u Hercegovini. Na istoku uglavnom suvo i uz sunčane periode, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar umjeren do jak, na udare u Krajini i Hercegovini olujni, južnih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od devet do 16 stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH oblačno vrijeme sa kišom.

NARANDŽASTO UPOZORENJE

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje zbog najavljenih intenzivnih padavina i jakog do olujnog vjetra.

Intenzivnije padavine očekuju se u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine, a jaki do olujni vjetar očekuje se u Hercegovini, kao i u zapadnim i djelimično centralnim područjima.

Očekivana količina padavina biće između 50 i 80 litara po metru kvadratnom, a očekuju se i udari vjetra između 60 i 80, a ponegdje i do 90 kilometara na čas.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda građanima su preporučili da preduzmu mjere opreza i prate prognozu vremena, te da budu spremni na prekid aktivnosti na otvorenom.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija redovno, po pretežno vlažnim ili mokrim kolovozima, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Na svim dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona, a posebno na putnim pravcima Karanovac- Crna Rijeka-Jajce, Kladanj-Vlasenica, Sarajevo-Foča-GP Šćepan Polje, Goražde-Čajniče-GP Metaljka, Višegrad-Vardište i Brodar-Rudo.

Iz AMS-a vozačima savjetuju opreznu vožnju uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje–Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj, gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas, a preko mosta je zabranjen saobraćaj za vozila nosivosti veće od 30 tona.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj.

Radi postavljanja rasvjete u tunelima Cera tri, Strogonik, Hamšil, Grabovica i Oštri vrh na magistralnom putu Brodar-Višegrad jedan, kao i na dionici Međeđa-Brodar u tunelu Kotva dva izmijenjen je režim saobraćaja. Planirano je da radovi traju do 31. marta.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac - Donja LJubogošta, kao i u mjestu LJubogošta na magistralnom putu Podromanija-LJubogošta.

Usljed klizišta, jednom trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo i Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča - Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

U FBiH u toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.