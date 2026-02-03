Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Četvoro igrača pogodilo "šesticu"

Izvučeni Loto brojevi večeras u 10. kolu 3. februara 2026. godine.

Izvor: Prva TV/ Printscreen

Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 10. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 3.600.000 evra. Dobitnika nije bilo, a kombinacija koja je izvučena glasi: 24, 28, 9, 16, 33, 34 i 30, a četiri igrača osvojilo je “šesticu” koja je u ovom kolu vrijedila 1.325.696 dinara.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 1.630.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sljedeći loto brojevi: 21, 3, 6, 5, 17, 18 i 29.

Džoker igra u 10. kolu igrala se za 300.000 evra i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi: 7, 0, 6, 6, 7 i 2.

Više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u petak 6. februara. Od narednog kola pa svakog petka do kraja februara, dodjeljivaće se i automobil "pežo 308".

(Mondo)