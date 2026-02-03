logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Četvoro igrača pogodilo "šesticu"

Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Četvoro igrača pogodilo "šesticu"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Izvučeni Loto brojevi večeras u 10. kolu 3. februara 2026. godine.

LOTO BROJEVI 10. KOLO Izvor: Prva TV/ Printscreen

Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 10. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 3.600.000 evra. Dobitnika nije bilo, a kombinacija koja je izvučena glasi: 24, 28, 9, 16, 33, 34 i 30, a četiri igrača osvojilo je “šesticu” koja je u ovom kolu vrijedila 1.325.696 dinara.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 1.630.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sljedeći loto brojevi: 21, 3, 6, 5, 17, 18 i 29.

Džoker igra u 10. kolu igrala se za 300.000 evra i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi: 7, 0, 6, 6, 7 i 2.

Više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u petak 6. februara. Od narednog kola pa svakog petka do kraja februara, dodjeljivaće se i automobil "pežo 308". 

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

loto

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ