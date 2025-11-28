logo
Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Nema dobitnika, dva igrača osvojila milione sa "šesticom"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Izvučeni Loto brojevi večeras u 94. kolu 28. novembra 2025. godine.

Loto brojevi 28.11 Izvor: PrvaTV/Printscreen

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Srbije, u 94. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 2.150.000 evra. Dobitnika nije bilo, a kombinacija koja je izvučena glasi: 31, 39, 7, 38, 2, 29 i 21, a dva igrača osvojila su “šesticu” koja je u ovom kolu vredela 2.651.372 dinara.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 1.130.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sljedeći loto brojevi: 14, 16, 29, 37, 11, 25 i 39. 

Džoker igra u 94. kolu igrala se za 1.000.000 dinara i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi: 4, 4, 2, 7, 9 i 6.

Više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u utorak 2. decembra. Što se tiče specijala Državne lutrije, večeras se dodjeljuje četvrti po redu, ujedno i posljednji, automobil marke “pežo 308” koji je osvojio srećni dobitnik iz Bora.

