Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Nema dobitnika, dodijeljen i drugi sjajan automobil

Izvučeni Loto brojevi večeras u 90. kolu 14. novembra 2025. godine.

Izvor: Prva TV/Printscreen

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Srbije, u 90. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 1.800.000 evra. Dobitnika nije bilo, a kombinacija koja je izvučena glasi: 20, 24, 1, 26, 37, 7 i 35, a šest igrača osvojila su “šesticu” koja je u ovom kolu vrijedila je 927.181 dinara.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 1.040.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sljedeći loto brojevi: 20, 35, 2, 34, 33, 23 i 11.

Džoker igra u 90. kolu igrala se za 510.000 evra i nije bilo srećnih dobitnika. Izvučeni su brojevi: 5, 7, 8, 8, 5 i 7.

Više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u utorak 18. novembra. Što se tiče specijala Državne lutrije, danas i u još dva petka do kraja novembra, dodjeljuje se automobil marke “pežo 308” koji je večeras osvojio srećni dobitnik iz Borče.

(Mondo.rs)