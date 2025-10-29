Postao LOTO milioner, pa tražio da ne kažu ženi: Hit priče dobitnika na lutriji

Kada se izvuku vaši brojevi na njemačkoj lutriji, dobijate poziv. Sada je žena koja saopštava ljudima da su osvojili milione, ispričala najbolje priče i reakcije

Izvor: Shutterstock

Kada neko osvoji milione na igri na sreću, očekivalo bi se slavlje. Ipak, kako otkriva predstavnica njemačke lutrije “Lotto Bayern”, stvarnost često izgleda drugačije.

Verena Ober (51) obavlja važnu ulogu - ne samo da predstavlja kompaniju, već lično obavještava dobitnike velikih nagrada. Lokalnim medijima je otkrila nezaboravne situacije iz svoje karijere, a pojedine su prilično neobične.

Jedan slučaj je posebno ostao u sećanju predstavnice lutrije.

“Prije dvije godine, pozvala sam čovjeka koji je osvojio milione. Njegova prva rečenica je bila: ‘Molim vas, samo nemojte slati čestitku na moju adresu. U procesu smo razvoda i ne želim da moja supruga sazna’”.

Zahvaljujući igrama na sreću, poput Eurojackpota, mnogi Nijemci su postali milioneri. Tokom prošle godine, više od 500 igrača je osvojilo šestocifrene iznose, a jedan žitelj iz Hesena čak 69 miliona evra!

"Milioni mijenjaju život"

Na pitanje kako ljudi reaguju kada shvate da su postali bogati, Verena kaže:

“Tresu se od uzbuđenja. Naravno da 20 miliona mijenja život. Uvijek imam posla sa srećnim ljudima, i to volim“.

Ona dodaje da ljudi ne reaguju isto. Jedna baka od 80 godina, koja je osvojila više miliona, pitala je zbunjeno: “Bože, šta li još imaš u planu sa mnom“.

Verena napominje da ljudima ne pruža finansijsko savjetovanje, ali im naglašava da - bar u početku - nikome ne pričaju o dobitku, prenosi Bild.

“Kad jednom ispričate, nema povratka. A, ljudi umiju da postanu sumnjičavi. Ako odmah date otkaz ili kupite novi auto, kolege će svašta pomisliti”.

Verena se prisjetila slučaja jednog vlasnika zanatske radnje, koji je bio pred bankrotom.

“Došao je i kroz suze rekao: ‘Za dva dana je trebalo da otpustim radnike, a sada mogu da nastavim sa poslom’”.

Možda najljepša priča dolazi od žene koja je osvojila nevjerovatnih 48,5 miliona evra. Prije smrti muža, obećala je da će uvijek igrati njegove brojeve. I ispunila je obećanje - dobitkom koji je promijenio njen život zauvijek.

(Telegraf.rs, MONDO)