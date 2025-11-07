Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Nema dobitnika, četiri igrača imaju "šesticu"

Izvučeni Loto brojevi večeras u 88. kolu 7. novembra 2025. godine.

Izvor: PrvaTV/Printscreen

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Srbije, u 88. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 1.650.000 evra. Dobitnika nije bilo, a kombinacija koja je izvučena glasi: 35, 10, 17, 24, 36, 14 i 32, a četiri igrača osvojila su “šesticu” koja je u ovom kolu vrijedila 1.236.980 dinara.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 1.000.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sljedeći loto brojevi: 16, 13, 28, 9, 5, 34 i 10.

Džoker igra u 88. kolu igrala se za 480.000 evra i nije bilo srećnih dobitnika. Izvučeni su brojevi: 6, 9, 8, 4, 9 i 1.

Više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u utorak 11. novembra. Što se tiče specijala Državne lutrije, danas i svakog narednog petka do kraja novembra dodjeljuje se automobil marke "pežo 308" koji je večeras osvojio srećni dobitnik iz Sopota.

(Mondo.rs)